Tatar: Tarihi cevaba sevindik

Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis'in Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Başkan Erdoğan ile görüşme talebine Erdoğan'ın verdiği yanıt dünya basınızda geniş gündem oldu. Rum Liderin görüşme talebini "KKTC'ye gel orada görüşürüz" diye yanıtlayan Erdoğan' KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar SABAH aracılığıyla teşekkür etti.

"RUM TARAFI OLARAK KKTC'Yİ TANIRSAN ANCAK SENİNLE GÖRÜŞÜRÜM"

Erdoğan'ın bu cevabı ile "Rum tarafı olarak KKTC'yi tanırsan ancak seninle görüşürüm" anlamına geldiğinin altını çizen Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki bu kararlı ve güçlü tutumunun KKTC ve Doğu Akdeniz'deki Türk hakları açısından hayati önem taşıdığını söyledi. SABAH'a özel açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi:

"Adada 50 yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadelede iki egemen ve eşit devletli bir modelden başka çözüm olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine verdiği desteğe minnettarız. Sayın Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Madrid'deki NATO toplantısında Rum Lider Anastasiadis'e verdiği cevap, sadece KKTC için değil her muhatap için son derece anlamlıdır.

Benimle görüşmek istiyorsan KKTC'ye gel görüşelim diyerek; 'Benim seni muhatap almamı istiyorsan resmî olarak tanımadığın KKTC'yi tanımak zorundasın. Seninle ancak öyle görüşürüm' demek istemiştir. Bu yıl 20 Temmuz'da 48. yılını kutlayacağımız bağımsızlık günümüzün arifesinde bizlere moral olmuştur bu tavır ve bu sözler.