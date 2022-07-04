  • BIST 2.465,46
  • Altın 975.521
  • Dolar 16.8164
  • Euro 17.5715
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Tatar: Tarihi cevaba sevindik

» »
NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum liderin ikili görüşme talebini “KKTC’ye gel orada görüşürüz” diye yanıtladı. KKTC Cumhurbaşkanı, SABAH aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Tatar: Tarihi cevaba sevindik

Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis'in Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Başkan Erdoğan ile görüşme talebine Erdoğan'ın verdiği yanıt dünya basınızda geniş gündem oldu. Rum Liderin görüşme talebini "KKTC'ye gel orada görüşürüz" diye yanıtlayan Erdoğan' KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar SABAH aracılığıyla teşekkür etti.

"RUM TARAFI OLARAK KKTC'Yİ TANIRSAN ANCAK SENİNLE GÖRÜŞÜRÜM"

Erdoğan'ın bu cevabı ile "Rum tarafı olarak KKTC'yi tanırsan ancak seninle görüşürüm" anlamına geldiğinin altını çizen Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki bu kararlı ve güçlü tutumunun KKTC ve Doğu Akdeniz'deki Türk hakları açısından hayati önem taşıdığını söyledi. SABAH'a özel açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi:

"Adada 50 yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadelede iki egemen ve eşit devletli bir modelden başka çözüm olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine verdiği desteğe minnettarız. Sayın Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Madrid'deki NATO toplantısında Rum Lider Anastasiadis'e verdiği cevap, sadece KKTC için değil her muhatap için son derece anlamlıdır.

Benimle görüşmek istiyorsan KKTC'ye gel görüşelim diyerek; 'Benim seni muhatap almamı istiyorsan resmî olarak tanımadığın KKTC'yi tanımak zorundasın. Seninle ancak öyle görüşürüm' demek istemiştir. Bu yıl 20 Temmuz'da 48. yılını kutlayacağımız bağımsızlık günümüzün arifesinde bizlere moral olmuştur bu tavır ve bu sözler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrikler Gitti! Hayat Durdu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:25
  • Toplam 16 Yangın Gerçekleşti04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20
  • Alkole Zam Geldi04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06
  • Sucuoğlu'ndan Eroğlu'na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:35
  • Üstel’den Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:29
  • Güzelyalı Halk Plajı’nda“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Derviş Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
  • Tansiyonu kontrol altına alan Eroğlu’nun sağlık durumu iyi04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:25
  • Töre: Cumhurbaşkanı’nın sunduğu öneriler son derece önemli04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:09
  • Önal sordu: Gelecek stratejiniz nedir?04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti