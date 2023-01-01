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Tatar, Taşkent’te şehit ailelerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı

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Tatar, Taşkent’te şehit ailelerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı
Tatar, Taşkent’te şehit ailelerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşkent’te şehit ailelerini  ziyaret ederek  yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Neriman Makinistoğulları, Cemaliye Şoförel ve Ömer Özyıldırım’ı evlerinde ziyaret etti.

Yeni yıl için iyi dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve egemenliği için canı pahasına verilen mücadelenin ve yapılan fedakârlıkların asla unutulmayacağını söyledi ve tüm şehitleri bir kez daha yad etti, ailelere sabır diledi, gazilere minnet duygularını dile getirdi.

“Şehit ailelerinin acısı bizim acımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 öncesine Kıbrıs Türk halkının asla dönmeyeceğini vurguladı.

Yeni yılın tüm halk için güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerine her yıl olduğu gibi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi toprakları kanları ile  vatan yapan şehitleri hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

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