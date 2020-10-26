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Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.
Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor. 

Görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye Cumhuriyetine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu dakikalarda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanla bir görüşme gerçekleştiriyor

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