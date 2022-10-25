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Tatar, TC Eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

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Tatar, TC Eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Tatar, TC Eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile gönül birliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Yıllardan beri kendi devletimizin daha da güçlenmesini hedeflediğimizi belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı, “KKTC’yi” tanıyın çağrısını hatırlattı. 

Bu çağrının KKTC’ye güç verdiğini ve yeni siyasetin daha da güçlenmesi için ciddi anlamda ilham kaynağı oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu dile getirerek; “KKTC artık pandemi sonrasında bir yükselişe geçmiştir. Doğu Akdeniz’deki hakkımızı ve hukukumuz savunurken Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği bizim için önemlidir. Her alanda bize verdiğiniz destek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve size teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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