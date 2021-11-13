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Tatar, TC Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi gazilerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde var gücüyle yaşamaya devam etmektedir” dedi.Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi gazilerini kabul etti.
Tatar, TC Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi gazilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde var gücüyle yaşamaya devam etmektedir” dedi.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi gazilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada birçok şehit verdiğini, çok büyük bedeller ödediğini, soykırım yaşadığını ve her türlü zulmü gördüğünü dile getirdi.

1960’lardan beri süregelen mücadelelerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen savaş uçaklarının müdahalesiyle düşman uçaklarının püskürtüldüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olmasının, Kıbrıs Türk halkının kurtuluşu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı ve mücahidi, yoklukla direnerek 1974’e kadar gelmiştir. En önemli tarihimiz ve olayımız ise 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’dır. Bu tarihte sizin adaya ayak basmanızla Kıbrıs Türkü, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Şu anda da bir devlet sahibi olarak bütün dünyaya söylüyoruz; her halk gibi Kıbrıs Türk halkı da kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Rumlar her zaman adayı Yunanistan’a bağlamak için uğraşmıştır, hâlâ da uğraşmaktadır. Biz burada çok bedeller ödedik, şehitler verdik ve zor bir mücadelenin ardından da cumhuriyetimizi kurduk ve bugünlere kadar geldik. Ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve sizi de bu özel günümüzde aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. KKTC sizin sayenizde, var gücüyle yaşamaya devam etmektedir.”

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