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Tatar, TC yetkililerine telefonla taziyelerini iletti

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Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatar, TC yetkililerine telefonla taziyelerini iletti

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’deki kardeşlerinin acısını paylaştığını belirtti ve “sevinçte olduğu gibi kederde de bir olduğumuz Anavatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü her zaman olduğu gibi Türkiye’deki kardeşlerinin yanındadır. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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