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Tatar: TDP askeri rahatsız ediyor!

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar; ideolojik ve zümresel çıkarlar, bilgisizlik ve vizyonsuzluk nedeniyle ekonomide yaşanmakta olan sıkıntılarla halkın, haklı şikayetlerinin artık aşılması gerektiğini vurguladı.
Tatar: TDP askeri rahatsız ediyor!

Ersin Tatar, “ Biz hedefimizi ortaya koyduk; güçlü ekonomi, güçlü halk, güçlü devlet için yola koyulduk dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Gaziköy’de UBP’liler tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda 2 ayrı devletli bir çözümün de Rum tarafının önüne konulması gerektiğini net şekilde herkese ifade etmekte olduklarını söyledi ve şunları kaydetti: 

“Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu yeni bir dönemin kapısını açan açıklamalar yaptı. Sayın Akıncı’nın ‘federasyondan başka çözüm mümkün değil ve ben sadece federasyon için yetki aldığımdan dolayı federasyondan başka şey görüşmem’ demesine rağmen Sayın Çavuşoğlu, 2 ayrı Devlet ve konfederasyonun da çözüm modeli olduklarını ve Rumların uzlaşmazlıkları karşısında artık masaya gelmesini istediklerini net bir şekilde söyledi. Rum, masaya gelir, gelmez kendi bilir. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.”

“Ekonomik kalkınmaya çok önem vermeliyiz”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, toprağına, devletine, Anavatanı’na sahip çıkarak geleceğe yürüyeceğini de ifade etti ve özetle şöyle konuştu:

“Ekonomik kalkınmaya çok önem vermeliyiz. Halkın geneli, ülke için doğru ne ise onlar yapılmalıdır. 

Bugünkü hükümet ülkeyi çok kötü idare ediyor. Sadece bir birlerinin hatalarını görmezden gelirler. Al gülüm ver gülüm hükümeti boşuna demedik. CTP, Dome’u ihalesiz peşkeş çekiyor. diğerleri göz yumuyor. 

Maliye Bakanı bazı yerleri yakınlarına haksızca veriyor diğerleri yutuyor.

TDP; vicdani retçileri memnun edecek diye ülkeyi bölüyor, askeri rahatsız ediyor, efendiler TDP hükümetten kaçmasın diye destek veriyor.
Dışişleri bakanı, hükümetin Kıbrıs sorununa yönelik bir görüşü olmadığından Washington ve New York ta hükümet adına konuşuyor. Bu; CTP ve TDP tabanında isyana yol açıyor, Kudret bey ‘ben HP adına konuluyorum’ gibi garip bir açıklama yapmak zorunda kalıyor, ama al gülüm ver gülüm hükümeti sürüyor.

HP milletvekili, “iddia ettikleri gibi yolsuzlukların üzerine gidemediklerini, hatta engellediklerini” itiraf ediyor ama hükümet devam ediyor.

Böyle bir şey olamaz. Halkın istemediği, başarısız bulduğu bu hükümet daha fazla görevde kalamaz.”

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