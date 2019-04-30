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Tatar: Tek başına iktidarı yakalayacak durumdayız

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, BRT'de yayınlanan Birinci Boyutprogramına konuk oldu
Tatar: Tek başına iktidarı yakalayacak durumdayız

Kıbrıs meselesi ile ilgili gerçek anlamda ortaklık ve paylaşım noktasında Güneyin bizimle gitmeyeceğinin açık olduğunu vurgulayan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Federasyon masada kalsın ama iki devletlilik gibi alternatif başlıklar masaya gelir. DP bizden farklı düşünmemeli. Denktaş konuşmasında bizimle aynı fikirde olduğunu gösterdi ancak sık konuşmuyor. Maliye Bakanı olarak değil ama DP başkanı olarak konuşmalı. Görüşleri bizden uzak değil.

Biz açık konuşuyoruz. Sorumluluklarımız var, halkımıza anlatmamız lazım. Halkın partisi de söylem itibari ile aynı noktada olması lazım.

Dışişleri Bakanı’nın söylemleri ortada. Bizden farklı noktada değil.”

Ersin Tatar, 7 ocak seçimlerinden sonra UBP- HP koalisyonunun kurulabileceğini ancak olmadığını, başkan değişiminden sonra farklı bir hava oluştuğunu belirtti.

 “Bizim hükümet kurma gailemiz yok.” yok diyen Tatar güçlendiklerinin altını çizerek, erken seçime hazır olduklarını söyledi ve “Tek başına iktidarı yakalayabilecek durumdayız.” dedi.

Özelleştirmeler hakkında da değerlendirmede bulunan Tatar elektrik kurumunu işaret ederek, elektrik kurumunun bir bacağının özel olduğunu ve AKSA’nın üretim yaptığını kaydetti. Santrallerin yanlış olduğunu vurgulayan Tatar, ÇET raporunun olmadığını söyledi.

Tatar, yenilenebilir enerjinin olması için kabloyla elektriğin gelmesi gerektiğini ve bunun çift yönlü olması gerektiğini, böylelikle elektrik alışverişinin olabileceğini söyledi.

Ülkenin her geçen gün geliştiğini ve nüfusun da kontrollü artacağını dile getiren Tatar, enerji kullanımının da artacağını, bu yöntemlerle

ülkenin santral çöplüğüne döneceğini söyledi. “Alternatif kabloyla elektriğin gelmesi ve yenilebilir enerji su projesi kadar önemlidir.” Diyen Tatar, “santrallerle değil, rantabıl ve çevreyi de koruyan enerji lazım.

UBP olarak büyük projelere sahip çıkan partiyiz” ifadelerini kullandı

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