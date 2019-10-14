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Tatar: Tek doğru yol, Türkiye ile omuz omuza bu davayı yürütmektir

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Tatar: Tek doğru yol, Türkiye ile omuz omuza bu davayı yürütmektir
Tatar: Tek doğru yol, Türkiye ile omuz omuza bu davayı yürütmektir

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanındadır.” dedi.

Alınan bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ‘la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

KKTC halkının Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü’nün bekasının, bu yolu Türkiye ile birlikte yürümekten geçtiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük de Rauf Denktaş da Derviş Eroğlu da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda Türk askerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik yorumlarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar’a teşekkür eden Altun, “Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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