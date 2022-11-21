Tatar: Terör Örgütünün Masum Sivilleri Hedef Alan Bu Menfur Saldırısı, Çaresizliğinin En Büyük Göstergesidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan hain terör saldırısını lanetledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Terör örgütü YPG/PKK tarafından, Suriye üzerinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine atılan 10 roket sonucu 1’i öğretmen, 1’i çocuk toplam 2 kişinin şehit olduğunu, büyük bir acı ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyorum.

Dış güçlerin fonlarıyla beslenen hain terör örgütünün masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırısı, çaresizliğinin en büyük göstergesidir.

Anavatan Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir kararlılık ve milli seferberlik ruhuyla terör ve teröriste karşı yürüttüğü dirayetli mücadele neticesinde, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit tüm unsurlar, bertaraf edilmeye devam edecektir.

Türkiye’nin 30 küsur yıldır teröre karşı yürüttüğü mücadeleye sağır ve dilsiz kalan kimi ülkelerin perde arkasında tasarladıkları kirli senaryolar, hiç bir hâl ve koşulda başarıya ulaşamayacaktır.

Global ölçekte tüm dünya insanlığının düşmanı olan teröre karşı ancak küresel düzeyde dürüst ve tutarlı bir mücadele verildiği zaman başarılı olunabilir.

Bu nedenledir ki defalarca vurguladığım üzere, insanlığın düşmanı terörün tümüne karşı, tüm dünya devletleri ve halkları net ve samimi bir duruş sergilemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep’in Karkamış’ta yaşanan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.”