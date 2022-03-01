Tatar: Terörist EOKA’nın Hayalleri Peşinde Koşmaktan Vazgeçiniz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in “EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun mücadelesini adalete erdirme boynumuzun borcudur, Türkiye’ye karşı sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” sözlerini içeren konuşmasına tepki göstererek, Rumların hala gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalin peşinde koştuğunu ve savaş çığırtkanlığı yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tatar, Ukrayna’da yaşananların, savaşın ve silahların sadece ölüm, yıkım ve acı getirdiğini, sorunların, diyalogla çözümlenmesi gerektiğini yeniden gösterdiğine vurgu yaparak, bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak isteyen ve Kıbrıs Türk halkını katliamdan geçiren EOKA terör örgütünün ikinci adamı Grigoris Afksendiu’yu anmak için Güney Kıbrıs’ta düzenlenmekte olan törenlerde yapılan konuşmaların, Rum zihniyetinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Rum Yönetiminin bir tarafta Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getirirken, diğer taraftan da silahlanma faaliyetleri ile askeri tatbikatlara devam ettiğini ve gençlere “Türk düşmanlığı” aşıladığını söyleyen Tatar, “köhnemiş EOKA hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçilmesi” tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklaması şu şekilde:



“Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar savaşa ve yıkıma neden olup, tüm dünya ve insanlık, Ukrayna’da yaşanan olayları büyük bir endişe ve üzüntüyle izlerken, Rum liderliğinin gerginlik yaratıcı faaliyetleri ile savaş çığırtkanlığı ve ‘Türklere karşı mücadele’ çağrıları dikkat çekmektedir.

Rum Yönetimi bir tarafta Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getirirken, diğer tarafta da silahlanma faaliyetleri ile askeri tatbikatlara devam etmektedir.

Papazlar, Rum Milli Muhafız Ordusu kamplarında atış eğitimi yaparken, Rum askeri ile Rum gençlerine de ‘Türk düşmanlığı’ aşılanmaktadır.

Bu arada, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak isteyen ve Kıbrıs Türk halkını katliamdan geçiren EOKA terör örgütünün ikinci adamı Grigoris Afksendiu’yu anmak için Güney Kıbrıs’ta düzenlenmekte olan törenlerde yapılan konuşmalar ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in açıklamaları da Rum zihniyetinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rum Savunma Bakanı Petridis yaptığı konuşmada “EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun mücadelesini adalete erdirme boynumuzun borcudur, Türkiye’ye karşı sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” derken, Rum tarafının hala daha gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalin peşinde koştuğu ve savaş çığırtkanlığı yaptığı görülmektedir.

Rum Yönetimi ile Rum liderliği Kıbrıs’ı kana bulayan, EOKA terör örgütü ve katliamdan sabıkalı terörist EOKA’cıların zihniyetini takip edip yaşatmaya ve bunun mücadelesini vereceğine, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak diyalog ve çözüm çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir.

Bugün Ukrayna’da yaşananlar, savaşın ve silahların sadece ölüm, yıkım ve acı getirdiğini, sorunların, diyalogla çözümlenmesi gerektiğini bir kez daha göstermektedir.

Rum tarafına tavsiyem; silahlanma ile gerginlik yaratıcı faaliyetler ile gerçekleşmesi mümkün olmayan köhnemiş EOKA hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmesidir.”