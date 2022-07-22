Tatar, Topçuköy şehitlerini anma töreninde konuştu!

Topçuköy Şehitliğinde yer alan törende, protokol sırasına göre şehitliğe çelenkler sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, konuşmalar ve şehitler için dua okunmasıyla son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile Topçuköy Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları ve sonrasında 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatıyla bugünlere geldiğini, varoluş bayramını coşkuyla kutladıklarını ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle haklı mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da KKTC’nin yeni siyasetini desteklediğini, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı bir yaklaşımın en doğrusu olacağını kaydetti, şehitler huzurunda, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha teyit etti.

Kıbrıs’ın coğrafik olarak ne kadar önemli olduğunu, bölgedeki zengin kaynakların ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının önemine işaret eden Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak bu bölgede yer almasının önemini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında çok acılar çektiğini, saldırılara katliamlara maruz kaldıklarını ifade ederek, şehitleri saygıyla andı, ailelerine başsağlığı sabırlar diledi.

Mücadelenin devam ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına güvenli bir gelecek bırakmak, bölgede hak ve çıkarlarını korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Tatar, “KKTC egemen bir devlettir” diyerek, Kıbrıs Türk halkının geleceği, bağımsızlığı, egemenliği için güvenliğinin önemine işaret etti, “Bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde olması lazımdır. Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek bizi bu coğrafyadan silmek için ve adayı tamamen bir Yunan adası yapmak için elden geleni yapacaklarına hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığını kırmızı çizgi olarak talep etmeye devam edeceklerini vurguladı, 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkına yapılan saldırılara işaret etti, garantörlüğün yaşamsal olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 1974’te yazdığı destanı kararlılıkla sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Tatar, şehitleri rahmetle andı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, “acısı ilk gün kadar taze, yıllar geçse de unutulmayacak, eksiklikleri her zaman hissedilecek şehitlerimizi, anmak, onlara olan minnet duygumuzu bir kez daha ifade etmek için toplandığımız Topçuköy Şehitliğimizdeki anma töreninde, şehitlerimizin huzurunda olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Sadıkoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşasın, bayrağımız gururla dalgalansın” diye canı pahasına toprakları savunan şehitler Orhan Salih, Mehmet Emin Hüseyin, Bekir Mustafa, Kamil Ahmet, Mahmut Mehmet Ali, Hasan Mustafa ve halen Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından naaşlarına ulaşılmaya çalışılan, İsmail Balcı, Ahmet Ali Osman ve Fuat Gülali’yi rahmetle andı.

Kıbrıslı Türklerin, Rumların insanlık dışı zulmüne karşı her zaman başı dik ve onurlu bir mücadele verdiğini, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatıyla birlikte de bunu özgürlükle taçlandırdıklarını ifade eden Sadıkoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

Ergazi köyümüzde bulunan Arno Tepesi’ndeki ay yıldızlı bayrağı İskele Belediyesi olarak ışıklandırdıklarını da ifade eden Sadıkoğlu, 1972 yılında Ergazi köyündeki mücahitler tarafından kireçle boyanarak yapılan ay yıldızlı bayrağı, 50 yıl sonra ışıklandırmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Rumların bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Sadıkoğlu, “Bizim bizden ve Anavatan Türkiye’den başka dostumuz yoktur” dedi, Anavatan Türkiye’ye şükranlarını sundu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Topçuköy Şehitlerini ve tüm şehitleri andı.