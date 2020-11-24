Tatar: “Toplumun geçmiş ve geleceğinde öğretmenlerin katkısı önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplumun geleceği ve geçmişinde öğretmenlerin önemli katkısı bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin pandemi döneminde de büyük fedakarlıklarda bulunduğunu, kolonya, dezenfektan, maske ürettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplumun geleceği ve geçmişinde öğretmenlerin önemli katkısı bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin pandemi döneminde de büyük fedakarlıklarda bulunduğunu, kolonya, dezenfektan, maske ürettiğini belirtti.

Öğretmenlerin görevinin KKTC’yi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden Tatar, devleti ileri taşıma noktasında öğretmenlerin kendilerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi şimdi de yapacağından şüphesi olmadığını ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin hazırladığı videonun gösterimiyle devam etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem ve emekli öğretmenler adına Latife Çobanoğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 24 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket sunuldu.

TATAR’DAN VATAN SEVGİSİ AŞILAYAN ÖĞRETMENLERİNE SAYGI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ün Başöğretmenliği aldığı gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, ilkokul günlerinde kendisine vatan sevgisi aşılayan öğretmenlerini saygıyla andı.

Öğretmenlerin çocukları yetiştiren en değerleri kişiler olduğunu belirten Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak, çocuklara yurt, vatan sevgisi ve çağdaş dünya değerlerini aşılaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, toplumun geleceği ve geçmişinde öğretmenlerin katkısı bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin pandemi döneminde de fedakarlıklarda bulunduğunu anımsattı.

En büyük bütçenin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ayrıldığını, okulların eksikliklerinin imkanlar doğrultusunda giderilmeye devam edeceğini ifade eden Tatar, imkanların seferber edilmesine anavatan Türkiye’nin de destek verdiğini söyledi.

Bir sendikacının kendisini Rum lider Anastasiadis’e şikayet etmesinin “çirkinlik ve kabul edilemez” olduğunu söyleyen Tatar, gerekli mercilere şikayetini yaptığını, Öğretmenler Yasası noktasında gerekli araştırmanın yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Siyaset yapmak isteyenlerin, siyasete girmesi gerektiğini dile getiren Tatar, öğretmenlerin görevinin KKTC’yi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Tatar, “Devleti ileri taşıma noktasında öğretmenlerin kendilerine düşeni geçmişte olduğu gibi şimdi de yapacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

ÇAVUŞOĞLU: “ÖĞRETMENLERİMLE GURUR DUYUYORUM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu olmayı, devlet ve vatanı sevmeyi öğretmenlerinden öğrendiğini, öğretmenleriyle gurur duyduğunu söyledi.

Öğretmenlerin milli mücadeleye de büyük katkılar yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, gece nöbet tutan öğretmenlerin gündüz de öğretmenlik görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, pandemide de öğretmenlerin ülke için katkılar yaptığını, maske, dezenfektan ve kolonya ürettiklerini, halka umut olduklarını vurguladı.

KKTC’nin demokratik yapısı içinde farklı fikirler olacağını, buna empati yapmayı öğrenmek gerektiğini, ülkenin kuruluşunda demokrasi, barış, hürriyet olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sendikanın böylesi bir günde darbeden bahsetmesine eleştirilerde bulundu.

Çavuşoğlu, her ortamda alışagelmiş fikirler savunulduğunu, kendisinin karşı olduğu fikirlerle mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin daha iyi noktalara ulaması için konuşma değil elini taşın altına koymak gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl eğitime, okul inşaatlarına 41 milyon TL para harcandığını, 42 laboratuvar yapıldığını vakıf, özel işletmeler ve askerin desteğiyle eğitime katkılar yapıldığını belirtti.

Sendikaların çeşitli dönemlerde eğitime katkı koyduğunu inkar etmediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sendikaların da bizlerle birlikte katkı koyması arzumuzdur” dedi.

Çavuşoğlu, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkeye hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

EYLEM: “LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN MÜCADELE”

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem konuşmasında, Türkiye’de 12 Eylül 1980’de yapılan darbenin ardından öğretmenlerin birçok hakkının ellerinden alındığını, ardından Atatürk'e Başöğretmenlik verilen gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü ilan edildiğini söyleyerek, günün öğretmenlerin hak ve özgürlükleri ile laik, bilimsel eğitim için mücadele anlamı taşıdığını belirtti.

Ülkede öğretmenlerin karşılaştığı ve eğitim alanında yaşanan sorunlara değinen Eylem, yasadan kaynaklanan sorunları, pandemi döneminde ve eğitimin içeriğinde yaşanan eksiklikleri, sınıfların kalabalık olması, müfredattaki sıkıntıları dile getirdi.

Selma Eylem, laik, demokratik, bilimsel eğitim, insan hakları, çağdaş toplum ilkelerinden yana taraf olmaya devam edeceklerini, baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

ÇOBANOĞLU: “GELECEK SİZİN ESERİNİZ OLACAK”

Emekli öğretmen Latife Çobanoğlu ise 39 yıl öğretmenliğin ardından emekli olduğunu, meslek yaşamı boyunca her 24 Kasım’da öğrencilerinin ellerinde çiçekler, katıksız sevgisiyle karşılandığını, bunun sahiplenme ve sorumluluk duygusunu daha da artırdığını söyledi.

Çobanoğlu, görev süresi boyunca görev ve sorumluluk duygusunu her zaman taşıdığını söyleyerek, eğitimine katkı sağladığı öğrencilerinin başarılarını gururla izlediğini kaydetti.

Konuşmasında genç meslektaşlarına ve öğretmenlik mesleğini seçmeyi düşünen gençlere tavsiyeler veren Çobanoğlu, öğretmenlik mesleğinin sevgiyle yapılabilen kutsal bir meslek olduğunu, özveri ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyerek, “Gelecek sizin eseriniz olacaktır” dedi.