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Tatar, Toprak Ürünleri Kurumu’nu ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Toprağımız, tecrübemiz, girişimci insanımızla tüm sektörde daha fazla üretim sağlayacağız” dedi.
Tatar, Toprak Ürünleri Kurumu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Toprak Ürünleri Kurumu’nu (TÜK) ziyaret ederek, yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Toprak Ürünleri Kurumu’nun önemine işaret etti.

TÜK’ün, piyasaya yön veren ve çiftçi, ziraatçı ve hayvancıları farklı etkinliklerle destekleyen önemli bir kurum olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kurumun doğru kararlarla ve çalışmalarla geliştiğiner işaret ederek KKTC için önemini belirtti.

“KKTC’nin önümüzdeki süreçte artan potansiyeline katkı yapmak hepimizin temennisidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı, küresel ısınma ve artan nüfusla da tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

KKTC’de Anadolu’dan gelen su da dahil olmak üzere toprağın verimi, tecrübe, girişimcilerle tüm sektörde daha fazla üretim sağlayabilmenin ve ülkeye gelenlere ürün sunabilmenin temennisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm ilgili kurumlarla, anavatan Türkiye ile ilişkileri geliştirerek, üreticilere daha fazla katkı sağlanması gerektiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Toprak Ürünleri Kurumu’nun gelişmesi için yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun da, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, kuruma verdiği önemden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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