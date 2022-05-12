Tatar: TSK'nın KKTC'deki Varlığı, Kıbrıs Türkü'ne Güven Vermektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı etkinliklerde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisi ve bütün yan kuruluşlarıyla imkânlarını artırdığını ifade ederek bunun, KKTC halkına da mutluluk verdiğini söyledi.

Bu coğrafyada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti desteğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KKTC’deki varlığının, Kıbrıs Türkü’ne güven verdiğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.