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Tatar: Tüm engelleri başarıyla aşacağımıza inanıyorum

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına, özellikle gençlerine uygulanan acımasız ambargoların bu çağda kabul edilemeyeceğini kaydederek, dünyanın bir parçası olma mücadelesinde büyük bir ihanetle karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Tatar: Tüm engelleri başarıyla aşacağımıza inanıyorum

Tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk halkı içerisinden Türkiye’nin önde gelen futbol takımlarında, milli takımlarında yer alan, uluslararası camiada seslerini duyuran çok başarılı sporcular çıktığına işaret eden Tatar, duyduğu gururu ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı, kendi değerleri ve başarıları ile hep kendisinden söz ettirmeyi başarabilmiştir” dedi.

Tatar, ülkede sporun gelişmesi için yatırıma ihtiyaç olduğunu söyleyerek, spora daha büyük pay ayrılması çağrısında bulundu, ülkenin gençlere çok borçlu olduğunu ve onların önünü açmanın, onlara umut verebilmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası’nın açılışında konuştu. Tatar, üç gün boyunca sürecek Şura’nın çıktılarının önemine dikkat çekerek, başarılar diledi. 

-“Sporculuk Kıbrıs Türk halkının genlerinde, geçmişinde ve tarihinde var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Spor Şurası’nın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, sporculuğun Kıbrıs Türk halkının genlerinden geldiğini, geçmişinde ve tarihinde olduğunu kaydetti. 

Tatar, dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile yaptığı telefon konuşmasında diğer konuların yanında, Kıbrıs Türk halkına uygulanan acımasız ambargoları gündeme getirdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediğini belirterek, dünyanın bir parçası olmak için verilen mücadelede büyük bir ihanetle karşılaşıldığını ifade etti. 

Yıllar önce Kıbrıs Türk halkının da Filistin’deki gelişmelere benzer olaylar yaşadığını ve o zaman ne BM’nin ne de adada üsleri olan İngiltere’nin müdahale etmeyi düşündüğünü, şimdi de ambargo ve izolasyon yoluyla Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit ederek, Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yamalamaya uğraşıldığını söyleyen Tatar, tüm bunlara rağmen dost ülkeler ve her zaman destek veren Anavatan Türkiye olduğunu dile getirdi.

Tatar, “Dolayısıyla, hiç yılmadan, pes etmeden, buradaki değerlerimizle, markalarımızla, gençlerimiz ve sporcularımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

- “Bizlerin görevi gençlerimizin spor yapabilmesi için tüm imkanları seferber etmektir”

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önceki 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde ziyaretinde kendisine Türkiye Cumhuriyeti milli takımlarında yer alarak bizleri de temsil eden gençlerimizi takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten çok mutlu oldu. Çünkü orada sıralanan gençlerin hepsi birer değerdir, başarılı bireylerdir” diyen Tatar, kendilerinin görevinin bu devleti örgütleyebilmek ve tüm ulusal ve çağdaş değerlerle bu gençlerin spor yapabilmesi için tüm imkanları seferber etmek olduğuna işaret etti.

Tatar, ülkede 33 farklı federasyonun çok değerli çocukları yetiştirmekte olduğunu ancak spor anlayışının daha da gelişmesi için yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, spora daha büyük bir pay ayrılması çağrısında bulundu ve gençlerin önünün açılmasının bir görev olduğunu belirtti.

Gençlerin uluslararası alanda spor yapamamasının dünyanın ayıbı olduğunu ancak ülkede ve Anavatan Türkiye’nin yanında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın üye devletlerinde ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın düzenlemelerinde yer alabilmek için uğraş verdiğini kaydeden Tatar, karamsar olunmaması gerektiğini belirtti. 

- “Spor Bakanı Bak’a acımızı paylaştığı için teşekkür ederim”

Cumhurbaşkanı Tatar Şura’da yer alan Türkiye Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sabah saatlerinde Gazimağusa’ya giderek Şampiyon Melekler’i ziyaret ettiğini anımsatarak, acılarını paylaştığı için teşekkür etti. 

Spor Şura’sının çıktılarının geleceğe önemli bir rehber niteliğinde olacağına inanç belirten Tatar, başarılar dileyerek, “Tüm engelleri başarılı bir şekilde aşacağımıza inanıyorum çünkü biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizle birlikte onların öğretmenlerine güveniyoruz. Onları alkışlıyorum” diye konuştu.

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