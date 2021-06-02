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Tatar tüm kapılar eksiksiz faaliyete geçiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz Mart ayında yaptığımız öneriyle başlayan süreç bugün sonlanmıştır.
Tatar tüm kapılar eksiksiz faaliyete geçiyor

İşte açıklama;

Geçtiğimiz Mart ayında yaptığımız öneriyle başlayan süreç bugün sonlanmıştır.

Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varılmıştır. Tüm geçiş kapıları, yani 9 kapı birden, 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra faaliyete geçecektir.


Başbakanlık dönemimden başlayarak, özellikle Lokmacı Kapısı’nın 2020 Şubat ayından beridir kapalı olmasından dolayı, bölge esnafımız başta olmak üzere, çekilen zorlukları BM, AB ve ilgili uluslararası taraflar nezdinde sürekli çağrı ve girişimler yaparak anlattık.


Bugün, aldığımız insiyatifle Mart ayından beridir başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. Sayın Anastasiades’le tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış bulunuyoruz.


Bu kapsamda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz Kıbrıs Rum tarafındaki pandemi sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve sürekli olarak raporlamıştır. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Rum tarafında vakaların artmasıyla yakın zamanda yeniden bir kapanma yaşanmıştı. 10 Mayıs’tan itibaren yeniden açılım yaşanan Güney Kıbrıs’ta vakaların ciddi şekilde azaldığı ve “turuncu” diye tabir edilen seviyeye gerilediği yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz tarafından raporlanmıştır.


İki taraflı Sağlık Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ülkemizde ve Güney Kıbrıs’ta uygulnamakata olan Covid-19 önlemlerinin geçişlere dair kısmı uyumlaştırılmıştır.


Bu Cuma, yani 4 Haziran tarihinden itibaren, KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde 7 gün geçerli PCR Negatif test sonucu yeterli olacaktır. Bu uygulama, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, aynı zamanda 3. ülke vatandaşları için de geçerli olacaktır.   


Ülkesel hazırlıklar bağlamında, Başbakan’ın talimatlarıyla tüm kapıların Cuma günü eksiksiz şekilde faaliyete geçmesine yönelik çalışmalar da halihazırda başlatılmıştır.


İnanıyorum ki, bu gelişme iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler, bu ve buna benzer işbirliği kanallarını sürekli olarak açık tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Bizim ilkemiz, diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki tarafın çıkarına olacak bir çok alanda işbirliği yapmaktır.


Bu gelişmenin, Kıbrıs Türk Halkına ve Rum Halkına hayırlı olmasını diler, hem adamıza, hem de bölgemize refah ve istikrar getirecek karşılıklı saygıya dayalı süreçlerin devam etmesini temenni ederim.

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