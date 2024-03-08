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Tatar, Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurdu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurduğunu açıkladı.
Tatar, Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurduğunu açıkladı.

 Bir süredir kamuoyunda “Cumhurbaşkanı YÖDAK Başkanı’nı neden görevden almıyor” yönünde serzenişler olduğunu belirten Tatar, Yükseköğretim Yasası uyarınca Avcı’nın görevden alınmasının Yüksek Adliye Kurulunun değerlendirmesi sonrasında mümkün olabileceğini kaydetti.

 Tatar, “Bizim birini korumak gibi bir niyetimiz, asla olamaz… KKTC bir hukuk devletidir ve bağımsız yargıya güvenimiz tamdır” dedi

 Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili birtakım iddiaların da gündeme geldiğini anımsattı.

Tatar, bugün ülkeye dönüşünde, müsteşarı ve hukukçusuyla yaptığı değerlendirme sonrasında hazırlanan yazıyı Yüksek Adliye Kuruluna iletilmek üzere imzaladığını söyleyerek, yargıya güveninin tam olduğunu yineledi.

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