Tatar Turgut Özal’ın aslı ile karşılaştığım hissi uyandırdı!

İşte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Twitter'dan yaptığı açıklama;

Malatya’da İletişim Müzesinde .. Turgut Özal’ın mumyası o kadar aslına benzemiş ki aslı ile karşılaştığım hissi uyandırdı .. mekanı cennet olsun