Tatar Turgut Özal’ın aslı ile karşılaştığım hissi uyandırdı!
İşte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Twitter'dan yaptığı açıklama;
Malatya’da İletişim Müzesinde .. Turgut Özal’ın mumyası o kadar aslına benzemiş ki aslı ile karşılaştığım hissi uyandırdı .. mekanı cennet olsun
Malatya’da İletişim Müzesinde .. Turgut Özal’ın mumyası o kadar aslına benzemiş ki aslı ile karşılaştığım hissi uyandırdı .. mekanı cennet olsun pic.twitter.com/vvcYPoGN7l— Ersin Tatar (@ersinrtatar) July 5, 2021
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.