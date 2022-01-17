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Tatar: Türk Devletleri Teşkilatı İçerisinde Zamanla KKTC’nin De Yer Bulmasını Temenni Ediyorum

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Tatar Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Şimşek’i Kabul Etti
Tatar: Türk Devletleri Teşkilatı İçerisinde Zamanla KKTC’nin De Yer Bulmasını Temenni Ediyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle önemli temaslar gerçekleştiğine işaret ederek Türk devletleri teşkilatının içerisinde zamanla KKTC’nin de yer bulmasını temenni ettiğini söyledi.

KKTC’nin şehitler vermiş, mücadele etmiş bir devlet olarak Türk devletleri ailesi içinde önemli bir yeri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen gönül bağlarının olduğu Türk devletleriyle münasebetleri artırma temennisini ifade etti.

Öğrenci gönderme gibi karşılıklı faaliyetlerin KKTC’nin milli davasının anlatılması ve iletişim çağında kardeş halklarla karşılıklı temasların artması bakımından önemli bulduğunu söyleyen Tatar, üniversiteden yapılan ziyaretleri önemsediğini belirtti.

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“BİZ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN BİR PARÇASI OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUK”

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu ve federal çatı altında birleşmenin mümkün olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet ile mümkün olabileceğini vurguladığını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, büyük Türk milletinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduk. Adada verilen mücadele bu şekilde olmuştur” dedi.

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ŞİMŞEK

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve KKTC ile eğitim alanında karşılıklı yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi.

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