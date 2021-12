Tatar: Türk Ulusunun Bekası İçin Güçlü Bir TSK Ve Güçlü Bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Madalya ve Onur Töreni’ne katılarak, 2019 yılında gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı’na katkı koyanlara madalya verdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, gecede yaptığı konuşmada, onur töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve vakıf çalışmalarında emeği geçenleri kutladı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisindeki gelişiminin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ulusunun Mavi Vatan’da geleceği ve bekası için, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve huzur içinde yaşayabilmesi için her zaman gönlümüzden güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve güçlü bir Türkiye’nin geçtiğini vurguladı.



“MAVİ VATAN’DA VE HAVA SAHASINDA HAKKIMIZI VE HUKUKUMUZU KORUYACAĞIZ”



Pandemi süreci ve ekonomik krizlerin olumsuz etkilerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın devletimiz ve egemenliğimiz olduğunun altını çizerek bu sıkıntıları da hep birlikte barış ve huzur içinde aşabilmenin herkesin kanaati olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada 1571’den bu yana var olmaya devam eden Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadelede KKTC’yi daha da güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde Mavi Vatan’da hava sahasında hakkımız ve hukukumuz için yolumuzda devam edeceğimizi kaydetti.



Ulu Önder Atatürk’ün de belirttiği gibi Kıbrıs’ın Akdeniz’deki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; büyük Türkiye, büyük Türk ulusu ve onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının da bekası için TSK’nin güçlenmesi ve vakıf çalışmalarının önemini yineledi.



“KKTC İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GÖNÜL BİRLİĞİ”



KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gönül birliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında yaşadıkları soykırım, zulüm ve vahşeti anımsatarak, şehit düşenleri ve mücadelemizi yad ettiğimizi dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını ilk uygulayan halk olan Kıbrıs Türk halkı olarak, mücadele ruhundan aldığımız ilhamla mücadelemizi verdiğimizi ve vermeye devam edeceğimizi anımsattı.



“TOROSLARI HER GÖRDÜĞÜMDE BUNU HER ZAMANKİ GİBİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları kaydetti:



“Ben her sabah uyandığımda, Toroslara bakıyorum. Net gördüğümde fotoğrafını çekiyorum ve sosyal medyada paylaşımını yapıyorum. Dün de bunu yaptım. Malum çevreler sosyal medyadan beni eleştirdiler. Ben de onlara cevap olarak şunu söylüyorum: Her Torosları gördüğümde bunu her zamanki gibi paylaşmaya devam edeceğim. Biz krize ve pandemiye rağmen mücadelemize devam ederiz. Bizim gönlümüz Türkiye Cumhuriyeti’yledir. Türkiye Cumhuriyeti, bizim anavatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizim kötü günümüzde yanımızda olmuştur. Türkiye daha da güçlenecek ve onun kopmaz bir parçası olan KKTC ile birlikte ulusal hak ve hukukumuzun korunmasında gereğini yapacaktır.”