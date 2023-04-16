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Tatar, 'Türkçenin Sözcükleri Aşka Düşünce' adlı şiir dinletisine katıldı

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Tatar, 'Türkçenin Sözcükleri Aşka Düşünce' adlı şiir dinletisine katıldı
Tatar, 'Türkçenin Sözcükleri Aşka Düşünce' adlı şiir dinletisine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen, danışmanlığını Prof. Dr. Oğuz Karakartal'ın yaptığı şiir dinletisi icrasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikteki konuşmasına, böyle sanatsal bir etkinlikte bulunmaktan  duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, her konuda kendisine verdiği destekten ötürü eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatsal faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı çatısı altında icra edebilmenin ve destek olabilmenin, kendilerine büyük bir güç ve ilham verdiğini dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının kültürü ve sanatıyla varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Siyasi mücadelemizin temel dayanağı, Kıbrıs Türkü’nün ayrı bir halk olmasıdır. Sanatçılarımız dili, dini, kültürü, örf, adet ve geleneği ile yüreğinde vatan ve halk sevgisiyle sanatını icra etmektedir” diyerek Kıbrıs Türk varlığının  bütün dünya tarafından saygı duyularak kabul edilmesinde sanatçıların katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Ambargo ve kısıtlamalara rağmen sanatçılara engel koyulamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçıların uluslararası etkinliklerde başarılı bir şekilde ülkeyi temsil ettiğini dile getirdi.

Tatar, bu topraklardan çok önemli şairlerin geçtiğini belirterek Türk dilini iyi öğrenip doğru kullanmak gerektiğini sözlerine ekledi. Şairlerin şiirlerini, duygularıyla hareket edip yazdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıların, varlığını sürdürmek için verdiği mücadelenin, şairlerin mısralarına yansıdığını belirtti.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremle Anadolu insanıyla birlikte tek yürek olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının da acısının  büyük olduğunu, kaybedilen canların yüreklerde yaşayacağını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı olarak her zaman sanata, kültüre ve edebiyata hizmet etmek için çalışmaktayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkçenin Sözcükleri Aşka Düşünce” adlı şiir dinletisi etkinliğinin mimarı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’a, öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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