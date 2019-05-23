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Tatar Türkiye basınına konuştu: "Türkiye ile aynı düşüncede hükümet göreve geldi" (Video)

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye basınına konuşurken, Hürriyet gazetesi röportajı "Türkiye ile aynı düşüncede hükümet göreve geldi" manşetiyle okuyucularına duyurdu.
Tatar Türkiye basınına konuştu: "Türkiye ile aynı düşüncede hükümet göreve geldi" (Video)

 Başbakan Ersin Tatar'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan söyleşisi şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs konusunda, Türkiye ile aynı düşünceye sahip bir hükümet göreve gelmiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bunu dikkate almak zorundadır" diye konuştu.

 

 

Başbakan Ersin Tatar, Tufan Erhürman’dan görevi aldıktan sonra Başbakanlık makamında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin kurucu partisi olduğuna dikkat çeken Tatar, "UBP, ulusal bir düşünceye sahip bir tabana sahiptir. Bu çok önemlidir. Ne mutlu bize ki, çok uyumlu bir hükümet ortaya çıktı. Halkın Partisi, Kudret Özersay ve arkadaşları da UBP ile aynı şekilde Kıbrıs konusuna bakmaktadır. Kıbrıs konusu bakımından güzel işler yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs’ta Rumlarla bir Federal Çözüm modelini savunduğuna işaret eden Tatar şöyle devam etti;

’DURUM DEĞİŞTİ, AKINCI DİKKATE ALMALI’

"Yeni oluşan hükümet farklı noktadadır. Hükümet programımızda, Kıbrıs konusuna bakış açısı açık ve nettir. Kıbrıs sorununa bakış açımız, Türkiye ile çok daha yakındır. Bizler, Türkiye ile alternatif bir takım yöntemlerin de masaya gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Durum değişmiştir. Yeni bir anlayış vardır. Meclis’te 35 milletvekili Kıbrıs sorununa Akıncı’dan daha farklı bakmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da, bunu dikkate almak zorunda."

KKTC’nin yeni Başbakanı Tatar, hükümetin öncelikleri arasında en önemlisinin ekonomi olduğunu belirtti. Tatar, "Ekonomiyi iyi yöneteceğiz. Ekonomik kalkınma seferberliği olacak" diye konuştu.

’TÜRKİYE’YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ’

Türkiye’ye de mesaj gönderen Tatar, "Türkiye ile iyi ilişkiler çerçevesinde bu hükümet umut olarak ortaya çıkmıştır. Halk çok güzel işler bekliyor bizlerden. Bunu görüyoruz. Türkiye’ye de sesleniyorum; Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türk halkı Türkiye’ye yürekten bağlıdır. Türk milleti güçlü olduğu müddetçe bizler de burada daha da rahat ederiz. Türk insanı bizim kardeşlerimizdir. Kıbrıs’tan sevgi ve selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’de medyada çalıştığı dönemler olduğunu da belirten Tatar, Şansal Büyükağa gibi isimleri yakından tanıdığını söyledi. Tatar, "Türkiye medyasına da teşekkür ediyorum. Bizleri yakından takip ediyorlar" dedi.

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