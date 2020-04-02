Tatar: Türkiye Cumhuriyeti desteği ile sütteki sorun çözüldü

Covid 19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketiminde yaşanan daralamadan dolayı yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşıldı.

Ülkemizde, salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında ciddi sorunlar yaşanmakta olduğu gerçeğinden hareketle girişim başlatan hükümet, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeleri neticelendirdi. Varılan anlaşmaya göre, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması sağlanacak.

Süt üretiminde yaşanan söz konusu sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşıldı. Başbakan Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'a konuya destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Tatar, “her zaman her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti bu zor günlerde dahi KKTC’ne yardım eli uzatarak ekonomimize katkı koydu” dedi.