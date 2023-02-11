Tatar: Türkiye Cumhuriyeti, İsias Otel’e yönelik soruşturma açılması talebimizi işleme koydu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Adıyaman’da yaşanan deprem ile ilgili İsias Otel’e yönelik soruşturma açılması talebini işleme koyduğunu açıkladı.

Tatar, “Bizler de Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlıyız. Ben de Hükümetimiz de konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, deprem sonucu Adıyaman’daki İSİAS Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadelenin verileceğini vurguladı. Tatar, “Ana vatan Türkiye de konuya yakın ilgi göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Adıyaman’daki İsias Otel’in ciddi ihmal, istismar ve/veya hatalar sonucu yıkıldığı ileri sürülüyor. Bu Otel’de 35 vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. Türkiye’de savcılar resen soruşturmalara başladılar.

Bakanlar Kurulu’nun dün konuyla ilgili olara

Acımız çok büyüktür. Yitirdiğimiz çocuklarımız bizleri yasa boğmuştur. Biz Türkiye’mizin, Türkiye de bizim acılarımızı paylaşıyor.

Anavatan Türkiye de diğer yerlerdeki gibi Adıyaman İsias Otel’de meydana gelen depremin nedenlerine yakın ilgi göstermektedir. Yapılan yeni savcı atamaları ile soruşturmalar başlatılmıştır.

Bizler de Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlıyız. Ben de Hükümetimiz de konunun takipçisi olacağız.

İnşallah adalet yerini bulacak, hatalı bulunanlar cezasını çekecektir.”

k yaptığı toplantıya başkanlık ettim. Orada konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek soruşturma yapılması talebimizin bildirilmesi de kararlaştırıldı. O yazı gönderildi ve yanıtı da geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Adıyaman Valiliği’ne, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na İsias Otel’in çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatılması ve binanın enkazı kaldırılmadan numune alınması yönündeki taleplerimizi iletmiş bulunuyor.