  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.604
  • Dolar 18.8276
  • Euro 20.1101
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Tatar: Türkiye Cumhuriyeti, İsias Otel’e yönelik soruşturma açılması talebimizi işleme koydu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin İsias Otel'e yönelik soruşturma açılması talebini işleme koyduğunu açıkladı.
Tatar: Türkiye Cumhuriyeti, İsias Otel’e yönelik soruşturma açılması talebimizi işleme koydu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Adıyaman’da yaşanan deprem ile ilgili İsias Otel’e yönelik soruşturma açılması talebini işleme koyduğunu açıkladı.

Tatar, “Bizler de Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlıyız. Ben de Hükümetimiz de konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, deprem sonucu Adıyaman’daki İSİAS Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadelenin verileceğini vurguladı.  Tatar, “Ana vatan Türkiye de konuya yakın ilgi göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Adıyaman’daki İsias Otel’in ciddi ihmal, istismar ve/veya hatalar sonucu yıkıldığı ileri sürülüyor. Bu Otel’de 35 vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. Türkiye’de savcılar resen soruşturmalara başladılar.

Bakanlar Kurulu’nun dün konuyla ilgili olara

Acımız çok büyüktür. Yitirdiğimiz çocuklarımız bizleri yasa boğmuştur. Biz Türkiye’mizin, Türkiye de bizim acılarımızı paylaşıyor.

Anavatan Türkiye de diğer yerlerdeki gibi Adıyaman İsias Otel’de meydana gelen depremin nedenlerine yakın ilgi göstermektedir. Yapılan yeni savcı atamaları ile soruşturmalar başlatılmıştır.

Bizler de Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlıyız. Ben de Hükümetimiz de konunun takipçisi olacağız.

İnşallah adalet yerini bulacak, hatalı bulunanlar cezasını çekecektir.”

k yaptığı toplantıya başkanlık ettim. Orada konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek soruşturma yapılması talebimizin bildirilmesi de kararlaştırıldı.  O yazı gönderildi ve yanıtı da geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Adıyaman Valiliği’ne, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na İsias Otel’in çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatılması ve binanın enkazı kaldırılmadan numune alınması yönündeki taleplerimizi iletmiş bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı11 Şubat 2023 Cumartesi 18:32
  • Kıbrıs’tan gönderilen kıyafetin cebinden çıkan not duygulandırdı11 Şubat 2023 Cumartesi 18:24
  • Başbakan Üstel: KKTC'ye kaçamaya çalışanlara tedbir!11 Şubat 2023 Cumartesi 14:59
  • İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri11 Şubat 2023 Cumartesi 11:14
  • Şampiyon GMTMK "Melekler Takımımızın" tümü enkaz altından çıkarıldı11 Şubat 2023 Cumartesi 11:05
  • Cenazeleri öğlen Yeniboğaziçi'ne defnedilecek11 Şubat 2023 Cumartesi 10:53
  • Adıyaman’daki İsias Otel enkazından Mustafa Sabancı'nın naaşına ulaşıldı.11 Şubat 2023 Cumartesi 10:33
  • İsias Otel enkazında 6 kişinin daha cansız bedeni bulundu...11 Şubat 2023 Cumartesi 10:26
  • Kıbrıs kıyılarına vuran balinaların depremden etkilendiği belirtiliyor10 Şubat 2023 Cuma 23:54
  • Adıyaman'dan 13 cenaze daha bu akşam adaya geliyor10 Şubat 2023 Cuma 23:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti