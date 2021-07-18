Tatar Türkiye Gazetesi'ne konuştu ve şaşırttı.. CTP ve TDP'yi Türkleri EOKA'cı Faşistlere teslime etmekle suçladı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'de yayın yapan Türkiye Gazetesi'ne yaptığı denilen açıklamada ilginç şeyler söyledi.

Tatar'ın açıklaması KKTC'yi ziyaret edecek Tayyip Erdoğan ziyareti öncesinde yapması dikkatlerden kaçmadı.

İşte haber;

ERSİN TATAR: TARİHİ İHANET

Gazetemize konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşananları tarihî ihanet olarak nitelendirerek şunları kaydetti: Bu kararı alanlar Rum tarafı ile iş birliği içerisindeler. Türkleri EOKA’cı faşistlere teslim etmeye çalışıyorlar. Bu organizasyonun başında ise EOKA’cı Rum AKEL Partisinde’ milletvekilliği görevinde bulunan Niyazi Kızılyürek isimli biri var. Erdoğan’dan rahatsız olan bu partiler geçtiğimiz günlerde Rum tarafına gidip her fırsatta Türkleri aşağılayan Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. O görüşme de Türkleri vahşice katleden EOKA’yı öven ve bize korsan devlet diyen Anastasiadis ile mutlu pozlar verdiler. Şimdi Erdoğan’ı dinlemeye gelmeyiz açıklaması yaparak hem Kıbrıs Türklerinin iradesine hem de Türk halkına saygısızlık ediyorlar. Halkımız onların kime hizmet ettiğini bu vesile ile çok net gördü.

HAYALLERİ BATI TRAKYA MODELİ

Kayıtsız şartsız Rum idaresine teslim olan ve milletimizin de teslim olmasını isteyen bu yapılar, Kıbrıs Türkü’nün tıpkı Batı Trakya’da olduğu gibi Kıbrıs’ta azınlık durumuna düşmesi için mücadele veriyorlar. Federasyon hevesiyle her tür tavizi vermeye hazırlar. Kuzey Kıbrıs’ta şu an akan su Recep Tayyip Erdoğan’ın eseridir. Benim halkım vefalıdır, bu iyiliklere karşı nankörlük etmez, edenleri de unutmaz. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın konuşması ile ilgili duyulan esas rahatsızlığın iki devletli çözüm modeli konusundaki Türkiye’nin ısrarı olduğunu, bu durumdan vazgeçmenin ise mümkün olmadığını belirtti.