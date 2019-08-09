  • BIST 99.167
  • Altın 266,196
  • Dolar 5,4941
  • Euro 6,1564
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar, Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti

» »
Başbakan Ersin Tatar, Fatih Karaca başkanlığındaki Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti.
Tatar, Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Karaca, Türkiye ile KKTC arasında var olan iş birliğini daha ileriye taşımak ve planlanan projeleri Başbakanlığın da katkılarıyla hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, özveri isteyen güzel bir spor dalı olan masatenisinde gençlere her türlü imkân ve olanağı sağlama amacında olduklarını belirterek, bunlara ek olarak uluslararası temsiliyet anlamında TC’nin katkılarının önemli olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

KKTC’de de masatenisi alanında başarılı sporcular yetiştiğine dikkati çeken Tatar, KKTC’nin bu sporda var olduğunu göstereceğini kaydetti ve Federasyon yetkililerinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak esenlik diledi.
Türkiye Masatenisi Federasyonu, Başbakan Tatar’a Federasyonun anı plaketi takdim etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum partilerden kınama09 Ağustos 2019 Cuma 12:46
  • Batı Nil Virüsü’ne karşı kanlıdere ve civarı ilaçlandı09 Ağustos 2019 Cuma 12:45
  • Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili 41 derneğin 48 projesine toplam 900,000TL mali yardım yapıyor09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  • Zaroğlu: Gerekçeniz ne Sayın Akıncı?09 Ağustos 2019 Cuma 12:05
  • Kurban Bayramı pazar günü başlıyor09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  • Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı taslağının son hali yayımlandı (HARİTALI)09 Ağustos 2019 Cuma 11:41
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz göletleri inceledi09 Ağustos 2019 Cuma 11:35
  • Manga: Halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terk edilmesi gerek09 Ağustos 2019 Cuma 11:14
  • Akar'dan tanıdık söylem: "Başka çözüm modelleri de gündemde olmalı"09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
  • Cezaevinde eylem! Gardiyanlar kapı önünde açıklama yaptı! (VİDEO)09 Ağustos 2019 Cuma 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti