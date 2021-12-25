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Tatar Türkiye temaslarını tamamladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretini tamamlayarak, ülkeye döndü.
Tatar Türkiye temaslarını tamamladı

Ercan Havalimanında basın açıklaması yapan Tatar, Ankara’da bir araya geldiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı bir görüşme yaptığını ve ekonomi başta olmak üzere Kıbrıs konusu, pandemi süreci ve çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi. 

Temasları kapsamında ilk olarak Ankara’da Gazi Üniversitesi’ni ziyaret ettiğini, burada kendisine “Fahri Doktora” ünvanı takdim edildiğini ve konferans verdiğini kaydetti. 

Kırşehir’de de kendisine “Fahri Doktora” takdim edildiğini, burada öğrencilere konferans verdiğini, ayrıca gaziler, gençler ve yerel basınla buluşmalar yaptıklarını anlatan Tatar, bugün de Ankara üzerinden İstanbul’a geçtiklerini ve kanlı Noel anma törenine katıldığını söyledi. 

Türkiye’den aldığı davetler ve bu buluşmaları önemsediğini belirten Tatar, karşılıklı bağların güçlendirilmesi açısından bu tip ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı. 

Soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çeşitli konuları baş başa yaklaşık iki saat süren bir görüşmede ele aldıklarını söyleyen Tatar, sağlık ekonomi Kıbrıs konusunu görüştüklerini, özellikle ekonomiye yönelik detaylı bir görüşme yaptıklarını kaydetti. 

Görüşmede, iki ülke arasında imzalan Ekonomik Protokolün çalıştırılması, TL mevduat kalkanının KKTC’de de uygulanması, ticaretin TL üzerinden yapılması gibi konuları görüştüklerini anlatan Tatar, görüşmeyi olumlu bir görüşme olarak nitelendirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sürecinde olunduğundan daha detaylı açıklama yapmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi. 

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