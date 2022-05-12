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Tatar, Türkiyeli Sendikacıları Kabul Etti

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Tatar, Türkiyeli Sendikacıları Kabul Etti
Tatar, Türkiyeli Sendikacıları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendika başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabulündeki konuşmasında, bu adada yıllardır verilen bir mücadele olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki gönül birliğinin daha da pekiştiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin devam etmesi ve ulusal çıkarların korunması için her şeyin daha iyi olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı ziyaretlerin artması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların KKTC’nin daha güçlü bir noktaya gelmesi için yapıldığını dile getirdi.

Rum-Yunan ikilisinin KKTC halkına yaptığı haksızlıkların, ülkemize uygulanan ambargoların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda yanımızda olduğuna vurgu yaparak; “Halkımızı memnun edebilmek bizim için önemlidir. Esas olan devlet, cumhuriyet ve Anavatan Türkiye ile değerli ilişkilerimizin sürmesidir. Kutsal değerlere sahip çıkmak gerekir. Bizim bir devlet idaremiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki katkısı çok önemlidir. Bu adada bir uzlaşı olacaksa bu, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile olacak. Aksi, bizi yok oluşa götürür. Bir kez daha bize tam destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Türk hükümetine, kamuoyuna, kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim” dedi.

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