Tatar: Türkiye'nin Desteği ile KKTC'nin Geleceği Çok Önemli Adımlar Attı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin geleceği için çok önemli adımlar atılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Arap ülkeleri ve cumhuriyetlerinin, KKTC ile Anavatan Türkiye’ye yakın ülkeler olduğunu ifade etti.

KKTC’ye uygulanan ambargolar ve insan haklarına aykırı davranışların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin geleceği için çok önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla dengelerin bozulduğunu fakat ilerleyen süreçte eski boyutlarıyla KKTC’nin lokomotif sektörü olan turizm, yükseköğrenim, inşaat gibi sektörlerin, ada ekonomisi adına yoğunlaşmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çok önemli girişimcilerin farklı sektörlerde KKTC’ye yatırım yaptığını ve bunun sonunda işletmelerin, hem istihdam hem KDV hem de ithalat, ihracat yapabilecek duruma geldiğini belirtti.



İlerleyen dönemde farklı projelerle içinde bulunulan sıkıntıların aşılması için birtakım ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın, iş birliği ile çeşitli fırsatların değerlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de farklı fırsatların doğacağından şüphesi olmadığını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz önem arz etmektedir” diyen Tatar, “KKTC’ye çok büyük yatırımları vardır. Yıllar önce hayal olan su projesi hayata geçirilmiştir. Su projesi, asrın projesi olarak bilinmektedir ve bu, dünyada bir ilktir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretleri için teşekkür ederek, Türkiye ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.