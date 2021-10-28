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Tatar: Türkiye’nin Desteğine Mutlak Suretle İhtiyacımız Var

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na katıldı.
Tatar: Türkiye’nin Desteğine Mutlak Suretle İhtiyacımız Var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’nda, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bu destekle Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var olabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu’na katıldı.

Gaziantep’te Teymur Continental Hotel’de yapılan baloda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sevgisiyle büyüdüğünü ve 1960 doğumlu biri olarak Kıbrıs’ta kavganın içine doğduğunu aktararak, “Karakterim ve milliyetçiliğim o günlerin mücadelesine bağlıdır” dedi.

Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

“Beni herhalde izlemişsinizdir. Kazandığım seçimi, söylediklerimi… Türkiye’nin desteğiyle ancak Kıbrıs Türk halkının var olabileceğini halkıma haykırdım, dünyayla paylaştım. Sizlerin desteğiyle bu konuşmaları yapabiliyorum, bu heyecanı yaşayabiliyorum. O yüzden sizlere bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum.

Bu akşam Gaziantep’te, gazilerin şehrinde, onları da rahmetle yad ediyorum ama tabii ki bu akşam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha yad ediyorum. Onların İstiklal Savaşı için verdikleri mücadele yurdumuzun, Anadolu’nun o işgal karşısında verdikleri mücadele, canlarını vermeleri… Neden? Türklük için, Türkiye için, Kıbrıs Türk halkının varlığı için…”

“YAĞMA YOK…”

Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var olabildiğini söyleyen Tatar, özgürlük, milliyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile gelecek nesilleri güven içerisinde yetiştirdiklerini ifade ederek, muhaliflerini Rumlarla ortaklık kurmak istemeleri nedeniyle eleştirdi.

“O Avrupacılar, o federasyoncular hâlâ Rumlarla ortaklık kurmak istiyor, ki o ortaklık Rumların boyunduruğu altında, azınlığı olmaktır… Ve haliyle gün gele tek taraflı olarak adayı Avrupa Birliği’ne almaları ve öyle bir anlaşma durumunda Türkiye’ye de Avrupa Birliği’nde olmadığı için Kıbrıs’tan askerini çekmesi, garantörlüğünü sonlandırmasıdır. Yağma yok değerli arkadaşlar” şeklinde konuşan Tatar, yeni siyasetin Türkiye’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet olduğunu vurguladı.

Bu iletişim çağında Türkiye ile bağların ve ilişkilerin gelişmesinin önemine değinen Tatar, mavi vatandan Doğu Akdeniz’e güçlü bir Türkiye ile ulusal çıkarların en iyi şekilde korunacağını belirtti.

“KKTC’NİN GAZİANTEP’İN POTANSİYELİNDEN FAYDALANMASINI TEMENNİ EDERİM”

Aldığı davetlerle Türkiye’nin çeşitli yerlerini ziyaret ettiğini ve bu mesajları verdiğini anlatan Tatar, “Türkiye’nin desteğine mutlak suretle ihtiyacımız vardır. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye daha da güçlü olacaktır. Bakınız bugün Gaziantep’te 10 milyar Dolar’a yakın ihracat potansiyeli olduğunu öğrendim. Bu beni çok mutlu etti çünkü gelişen, gelişen, kalkınan sanayi bölgeleri ile ticareti ile eğitimi ile turizm potansiyeli ile Gaziantep’ten 1974’ten sonra Kıbrıs’a gidip yerleşen, aile kuran çok sayıda insan, şu anda bizimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için mücadele vermektedir” şeklinde konuştu.

Tatar, gerek öğrenci ve turist akışı gerekse yatırımlarla KKTC’nin ekonomisinin Gaziantep’in potansiyelinden faydalanmasını temenni etti.

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