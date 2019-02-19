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Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz”

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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Bakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bir daha 1974 öncesine dönmeyeceğini, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini” söyledi.
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Bakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bir daha 1974 öncesine dönmeyeceğini, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini” söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar, bugün Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Tatar, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kurulan devleti, yaşanan özgürlük ortamını şehitlere borçlu olduğunu ifade ederek “UBP bilinçlidir, devletimize, özgürlüğümüze sahip çıkmakta kararlıdır. Rum istedi diye sözde barış olacak diye Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden devletimizden vazgeçemeyiz” dedi.

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