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Tatar: Türkiye'nin güçlü desteği ile KKTC bugünlere geldi

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Restore edilen Barbarlık Müzesi'nin açılışı bugün gerçekleştirildi.
Tatar: Türkiye'nin güçlü desteği ile KKTC bugünlere geldi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılış törenine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Ersoy,  Rum terör örgütlerinin Kıbrıslı Türklere yaptığı zulümü herkese her fırsatta anlatacaklarını dile getirerek, bunun gelecek nesillere olan sorumluluk olduğunu aktardı. 

"Kıbrıs sorunu milli bir davadır" diyen Ersoy, Kıbrıs Türkü'nün huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Ersoy konuşmasının sonunda KKTC'de turizmin geliştirilmesi, kültür ve sanatın daha ileriye taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Ataoğlu
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere  tüm TC'li yetkilere teşekkürlerini iletti ve , şehitleri saygıyla andı.

Üstel
Başbakan Ünal Üstel de KKTC için çok anlamlı bir gün yaşandığını dile getirerek, egemen devlet vurgusunun halen devam ettiğini vurguladı.  Üstel "çünkü biz eskiden yaşadığımız acıları tekrardan yaşamak istemiyoruz" dedi.

Töre
Meclis Başkanı Zorlu Töre'de Rum Yönetimine yüklendi. 

"Kıbrıs'ı ille de Girit yapacaklardı" diyen Töre,  "Kıbrıs'ı 13'üncü ada yapıp Yunanistan'a bağlayacaklardı.  Bize soykırım yapacaklardı. Tüm bunları dünyaya anlatmak mecburiyetinizdeyiz. Gençlerimize çocuklarımıza bunları anlatacağız. Rum-Yunan ikilisinin hedefi hala değişmedi. Büyük Yunanistan hayali hala devam ediyor. İşte bu yüzden Anavatan Türkiye'ye dört elle sarıslmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yaşanan acıları hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ile KKTC'nin bu günlere geldiğini anlattı. Tatar, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sundu, şehitleri de rahmetle andı.

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