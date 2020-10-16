Tatar TV programına neden katılmadığını açıkladı:“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”

Ersin Tatar, Rum tarafının “federasyon” adı altında Türk tarafını “üniter bir devlete” çekmek istediğini belirterek, “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle aleyhimize dönebilir” dedi.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda müzakere masasından kaçmayacağını belirterek, “Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler var. Kıbrıs’ta dengeler değişti. Müzakere masasında ve 5’li konferansta olacağım. Burada bir yapı, ekonomi ve hayat var. Beklentilerimizi anlatacağız.” dedi.

Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk oldu ve seçimle ilgili soruları yanıtladı.

“Konfederasyon, federasyondan daha iyidir”

Ersin Tatar, Rum tarafının “federasyon” adı altında Türk tarafını “üniter bir devlete” çekmek istediğini belirterek, “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle aleyhimize dönebilir” dedi.

Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Yani konfederasyonu savunabiliriz” dedi.

Ersin Tatar, konfederasyon sisteminde, Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceğini, Türkiye ile ilişkilerin süreceğini, kuzeydeki devletin daha güçlü olacağını ve kendi kendine karar alabileceğini söyledi.

“Akıncı’nın oyunlarına alet olmam”

İkinci turda yarışacağı bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile televizyon programına neden katılmadığı konusunda da bilgi veren Tatar, şöyle konuştu:

Sayın Akıncı, Ersin Tatar’ı programa davet ediyorum demiş. Beni herkes biliyor hiç bir televizyon programından kaçmış ya da özgüveni olmayan biri değilim. Orada görüyorum, çıkıp ne diyecek. Türkiye taraf oldu, Türkiye müdahale etti. Türkiye’nin adamları burada gibi hoş olmayan şeyler söylenecek. Onun için programı uygun bulmadım. Söylenecekler bellidir. Bütün siyaset, bütün kampanya boyunca zemini güçlendirmek ve vatandaştan oy alabilmek için Türkiye’ye yaptığı muhalefet ve bizleri o müdahalenin etkisiyle seçim kazanmaya çalışan iktidarsız ve zafiyet içerisinde olan bir taraf olarak göstermiştir. Çok büyük bir haksızlıktır. Benim temsil ettiğim değerler de bellidir. Çalışma arkadaşlarım da bellidir. Ürettiğimiz kampanya da bellidir, söylediklerimiz de bellidir. Dolayısı ile işi bu taraftan eleştireceklerine, her işin içine Türkiye’yi çekmek ve Türkiye ile birlikte bizleri bu durumlara düşürmek için çok acımasız ve çok çirkin bir propaganda malzemesi yapılmıştır. Ben bu olaya alet olmam onu da buradan ifade etmiş olayım.