  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tatar: UBP hizmete hazırdır...

» »
Ulusal Birlik Partisi’nin 22 Şubat’ta başlayan, “ Birikte Büyük Hedeflere” temalı “Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı” dün akşam tamamlandı.
Tatar: UBP hizmete hazırdır...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ partisinin güçlü , sağlam bir vizyon ve projelerle halka hizmete hazır olduğunu vurguladı.

 

Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde artık, elektrik, su, yol, trafik, hastahane, okul, hızlı internetle dünyaya bağlanma, hava limanı, liman gibi alt yapı sorunlarının geride kalması  gerektiğini” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin 22 Şubat’ta başlayan, “ Birikte Büyük Hedeflere” temalı “Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı” dün akşam tamamlandı.

Çalıştayla ilgli bir değerlendirme yapan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ tüm katılımcılara, ve partililere katkılarından dolayı teşekkür etti.

“ Ortaya konulan görüşlerin, yapılan çalışmaların UBP yetkili kurullarnda da ele alınacağını ifade eden Tatar, “ katılımcı demokrasi anlayışı , hesap verebilirlik ve şeffaflıkla partinin yöneticileriğini” kaydetti.

Tatar şunları kaydetti:

“ Buradan çıkan sonuç ve ortaya konulan görüşler de gösteriyor ki, tabanımız , tarihimizi unutmadan geleceğe yürümemizi, Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm formülünde ısrarlı olmamızı, ben değil biz anlayışı ile hareket edilmesini, ehil kişilerin, yapabilecekleri görevlere getirilmesini, yeni projeler ve atılımlarla, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesinin yükseltilmesini, mutluluğunun artırılmasını istiyor.

Biz de bunlarla hem fikiriz ve çok çalışmaya, halkımıza güçlü bir vizyon ve projelerle en iyi hizmetleri vermeye hazırız.

Halkımızın hizmet istediğini, istikrar istediğini çok iyi biliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde artık, elektrik, su,  yol, trafik, hastahane, okul, hızlı internetle dünyaya bağlanma, hava limanı, liman gibi alt yapı sorunları geride kalmalıdır.

Bunların yapılması için gayret gösterilmeli, kısır çekişmelerden uzak durulmalıdır”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak24 Mart 2019 Pazar 12:08
  • 36 yaşında erkek şahıs Lefkoşa'da evinde ölü olarak bulundu23 Mart 2019 Cumartesi 21:27
  • Zaroğlu'ndan Ersin Tatar'a "Avcunu yalarsın, üç kuruşa beş köfte zamanı geçti!"23 Mart 2019 Cumartesi 20:51
  • “Faşizme ve Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü”nde iki toplumlu eylem23 Mart 2019 Cumartesi 17:25
  • Başbakan Erhürman'ın dediği dedik23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
  • Erhürman, 8. Halk Dansları Şöleninde sahneye çıkıp halk dansları oynadı (Video)23 Mart 2019 Cumartesi 15:10
  • Kib-Tek tek zamanlı tarifeye zam yaptı, 3 zamanlı tarife ise 1 Nisan'da yürürlüğe giriyor.İşte yeni tarifeler!23 Mart 2019 Cumartesi 14:18
  • Cep telefonlarına dair Güven Yaratıcı Önlemlerle ile ilgili gelişme23 Mart 2019 Cumartesi 14:09
  • Merhum Başbakan Osman Örek 20. ölüm yıldönümünde anılıyor23 Mart 2019 Cumartesi 12:32
  • Ev Açma ve hırsızlık23 Mart 2019 Cumartesi 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti