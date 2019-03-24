Tatar: UBP hizmete hazırdır...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ partisinin güçlü , sağlam bir vizyon ve projelerle halka hizmete hazır olduğunu vurguladı.

Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde artık, elektrik, su, yol, trafik, hastahane, okul, hızlı internetle dünyaya bağlanma, hava limanı, liman gibi alt yapı sorunlarının geride kalması gerektiğini” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin 22 Şubat’ta başlayan, “ Birikte Büyük Hedeflere” temalı “Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı” dün akşam tamamlandı.

Çalıştayla ilgli bir değerlendirme yapan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ tüm katılımcılara, ve partililere katkılarından dolayı teşekkür etti.

“ Ortaya konulan görüşlerin, yapılan çalışmaların UBP yetkili kurullarnda da ele alınacağını ifade eden Tatar, “ katılımcı demokrasi anlayışı , hesap verebilirlik ve şeffaflıkla partinin yöneticileriğini” kaydetti.

Tatar şunları kaydetti:

“ Buradan çıkan sonuç ve ortaya konulan görüşler de gösteriyor ki, tabanımız , tarihimizi unutmadan geleceğe yürümemizi, Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm formülünde ısrarlı olmamızı, ben değil biz anlayışı ile hareket edilmesini, ehil kişilerin, yapabilecekleri görevlere getirilmesini, yeni projeler ve atılımlarla, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesinin yükseltilmesini, mutluluğunun artırılmasını istiyor.

Biz de bunlarla hem fikiriz ve çok çalışmaya, halkımıza güçlü bir vizyon ve projelerle en iyi hizmetleri vermeye hazırız.

Halkımızın hizmet istediğini, istikrar istediğini çok iyi biliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde artık, elektrik, su, yol, trafik, hastahane, okul, hızlı internetle dünyaya bağlanma, hava limanı, liman gibi alt yapı sorunları geride kalmalıdır.

Bunların yapılması için gayret gösterilmeli, kısır çekişmelerden uzak durulmalıdır”.