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Tatar: UBP Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, büyük projelere imza attı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 Ekim 1975’te kurulan ve bu yıl 48. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler vererek, büyük projelere imza attığını belirtti.
Tatar: UBP Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, büyük projelere imza attı

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin 48. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“UBP,  Rum-Yunan emellerine boyun eğmeyen özgürlükçü, vatanına, bayrağına, milletine, dinine ve diline bağlı demokrasimizin en büyük bekçilerindendir.

Yıllarca birlikte yürüdüğüm, birlikte mücadele ettiğim, KKTC’nin ilanını sağlayan en önemli parti olan UBP’nin, dün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine sahip çıkma mücadelesinin en öncü gücü olacağına dikkati çekmekte fayda görüyorum.

Ülke demokrasisinin mihenk taşı olan UBP, TMT’nin siyasal ifadesi niteliğindeki bir siyasi parti olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığı ve selameti için çalışmış, yürekli insanların, Türkiye’ye ve Kıbrıs’ın milli davasına inananların partisi olmuştur.

Kıbrıs konusuyla ilgili Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz yeni siyasetin kökleşmesi, benimsenmesi ve milli bir siyaset olarak sürdürülmesi noktasında UBP’nin yadsınamaz rolü vardır.

Milletvekili, bakan ve başbakan olarak görev yaptığım, adayı olarak Cumhurbaşkanı seçildiğim UBP’nin 48’inci yıl dönümü dolayısı ile tüm UBP’li kardeşlerimi candan kutlar, bu çatı altında Kıbrıs Türklerinin mücadelesine hizmet verenlerden aramızda olanları şükranla, aramızda olmayanları rahmetle anarım.”    

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