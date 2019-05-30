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Tatar: UBP tabanı 2. turda Özersay'ı destekleyebilir

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Diyelim ki sayın Özersay aday oldu ve ikinci tura kaldı. O zaman da UBP tabanı kendisine destek verebilir ama; o da bu söylemlerine bir dikkat etmeli.
Tatar: UBP tabanı 2. turda Özersay'ı destekleyebilir

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu. Tatar, “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusu üzerine “ Hayalim cumhurbaşkanlığı değil” dedi.

Tatar şöyle devam etti: Hayalim cumhurbaşkanlığı değil. Ben kendimi ülke yönetimine hazırladım. İçimden geçen başbakanlık. Bana kalırsa cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum. Ama UBP tabanı kendi adayıyla yarışmak istiyor. Kendi adayımız olacak. Sayın Kudret Özersay ile bir cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmadım. UBP adayı ilk turdan kazanabilir veya mutlaka ikinci tura kalır. Diyelim ki sayın Özersay aday oldu ve ikinci tura kaldı. O zaman da UBP tabanı kendisine destek verebilir ama; o da bu söylemlerine bir dikkat etmeli. Yoksa destek falan alamaz...

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