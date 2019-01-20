Tatar: UBP'de hem hareket hem bereket var...

“Halk madem ki istiyor, iktidar da olacağız. Kimsen bunu durduramaz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Dome otelin ihalesiz olarak verilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını, UBP avukatlarının konu üzerinde çalıştıklarını ” belirtti.

Tatar, “ UBP’nin iktidar, icraat ve hizmet partisi olduğunu ancak muhalefeti de etkin yapmak gerektiğini” ifade etti ve “ halkın çıkarı, yararı için hangi konuda nasıl muhalefet yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz de hem hareket hem bereket var” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar , UBP Gazimağusa İlçesi’nde partililerin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada,” al gülüm ver gülüm hükümetinin ülke insanı için hiç bir doğru dürüst hizmet yapmadığını, vicdani ret, atamalar, kiralamalar gibi işlerle uğraştığını” kaydetti.

“ Ulusal Birlik partisinin iktidara da muhalefete de hazır olduğunu, ancak halkın UBP’yi iktidarda görmek istediğini” belirten Ersin “ halk madem ki istiyor, iktidar da olacağız. Kimsen bunu durduramaz” diye konuştu.

Tatar, konuşmasında kısaca Kıbrıs konusuna da değindi ve “Rum isteklerinin aşırılığı ve Rum tarafının federasyon isterken ortaya koyduklarının kabul edilmezliği karşısında artık iki devletli çözümü savmak gerektiğini” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Rum tarafının Kıbrıs Türkü’ne azınlık hakları önerdiğini, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmaya, Kıbrıs Türkü’nü 1960’tan da geriye götürmeye çalıştığına” dikkati çekti.