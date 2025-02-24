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Tatar UBP,DP ve YDP ortak Cumhurbaşkanı adayı

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Ersin Tatar UBP,DP ve YDP ortak Cumhurbaşkanı adayı
Tatar UBP,DP ve YDP ortak Cumhurbaşkanı adayı

Ersin Tatar UBP,DP ve YDP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağı kaydedildi. 

UBP kulislerinde bir süredir Başbakan Ünal Üstel’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyordu.

AK Parti kurultayı sonrası bu ihtimal tamamen ortadan kalktığı belirtiliyor. Üstel’in aday olmayacağı netleşirken, parti içinde seçim stratejisi de şekillenmeye başladı.

Başbakan Üstel, geçtiğimiz hafta içinde kurmaylarıyla yaptığı kritik toplantılarda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için net bir tutum sergiledi. Parti içinde herhangi bir belirsizliğe mahal vermemek adına Üstel, UBP’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekleyeceğini kesin bir dille ifade etti. Parti teşkilatına da bu doğrultuda hazırlık yapılması yönünde talimat verdi.

Önümüzdeki günlerde, hükümet ortaklarının da yer alacağı bir toplantıda bu kararın resmiyete dökülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılım göstereceği toplantıda, hükümet ortaklarının desteğini açık şekilde ilan etmesi öngörülüyor. Böylece, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde UBP’nin rotası netleşmiş olacak.

Siyasi kulislerde bu gelişme, UBP içinde adaylık konusunda yaşanabilecek muhtemel kırılmaların önüne geçmek ve partiyi seçim sürecine güçlü bir şekilde hazırlamak adına kritik bir adım olarak yorumlanıyor. Parti içindeki bazı isimlerin farklı adaylar konusunda nabız yokladığı bilinse de, Üstel’in net tavrı bu tür arayışlara kapıyı kapatmış durumda.

Önümüzdeki süreçte UBP’nin seçim hazırlıklarını hızlandırması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteğini sahada da güçlü bir şekilde göstermesi bekleniyor.

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