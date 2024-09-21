Tatar: UBP’nin 23. Kurultayı Milli Siyasetimize Destek Açısından Büyük Önem Taşıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen misafirlere teşekkür ederek, kurultayın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen misafirlere teşekkür ederek, kurultayın önemine vurgu yaptı. Tatar, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) temsilcisi ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Azerbaycan’dan Yeni Azerbaycan Partisi temsilcisi Ramil Hasan’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tatar, UBP’nin kurultayında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz bu yollardan birlikte yürüdük. Sizlerin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) daha da güçlendirmek ve halkımızı daha fazla refaha ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle KKTC’nin uluslararası alanda tanınması ve hak ettiği yeri alması için büyük bir gayret gösteriyoruz.” dedi.

“Kıbrıs Müzakerelerinde Eşit Egemenlik Vurgusu”

Konuşmasında Kıbrıs müzakerelerine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Eşit egemenlik temelinde bir anlaşma olmadan masaya oturmayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsü her geçen gün daha da değer kazanıyor. Eğer bir anlaşma olacaksa bu, iki devlet arasında ve KKTC’nin bir parçası olduğu bir anlaşma olmalıdır. Bu mücadelemizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

UBP’nin 23. Kurultayı’na Önemli Katılım

Tatar, UBP’nin kurultay kararlarının milli siyasete büyük katkı sağlayacağını belirterek, “UBP’nin bu kurultayda alacağı kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güçlü partisi olarak, siyasetteki yerini daha da sağlamlaştıracak. Bu bağlamda, kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, genel başkan adaylarına başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kurultayda alınan kararların yüksek bir katılımla desteklenmesinin KKTC’nin siyasi geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, parti üyelerini ve adaylarını kutladı.