Tatar, UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın özü ve sözü, haklarının savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan UBP’nin başlıca hedefinin refah seviyesini yükseltmek ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu savundu.

UBP Genel Başkanı Tatar, partinin 44’ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersin Tatar mesajında şunları öne sürdü:

“Kökü, Kıbrıs Türk varoluş ve özgürlük mücadelesinin başladığı ilk günlere kadar uzanan Ulusal Birlik Partisi’nin 11 Ekim 1975’teki resmi kuruluşu tarihimiz açsından bir dönüm noktasıdır. UBP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, sıfırdan bir Kıbrıs Türk ekonomisi yaratan, üniversitelerimizin bugünlere gelmesini sağlayan partidir. Ulusal Birlik Partisi ilk gün olduğunu gibi bugün de Kıbrıs’ın Yunan olmaması, Türkiye ile güçlü bağlarımızın devam ettirilmesi, Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs’ta kendi milli ve dini kimliği, değerleri ile yaşamını sürdürebilmesi, halkımızın refah seviyesinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için çabalarını devam ettirmektedir. UBP’nin bundan sonrası için başlıca hedeeri ise halkın refah seviyesinin yükseltilmesi, Devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, partimize hizmet veren bugünlere gelmesini sağlayanlardan aramızda olanları şükran ve saygıyla, aramızla olmayanları rahmetle anıyor, herkesi 15 Ekim Salı akşamı Saat 19.30’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta gerçekleştirilecek resepsiyona katılmaya davet ediyorum.