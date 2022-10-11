Tatar, UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“ Kıbrıs konusuyla ilgili Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz yeni siyasetin kökleşmesi, benimsenmesi ve milli bir siyaset olarak sürdürülmesi noktasında UBP’nin yadsınamaz rolünü, 47’nci kuruluş yıl dönümünde bir kere daha dile getirmek istiyorum.

Yıllarca birlikte yürüdüğüm, birlikte mücadele ettiğim, KKTC’nin ilanını sağlayan en önemli parti olan UBP’nin, dün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine sahip çıkma mücadelesinin en öncü gücü olacağına dikkati çekmekte fayda görüyorum.

Ülke demokrasisinin mihenk taşı UBP, TMT’nin devamı niteliğindeki bir siyasi parti olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığı ve selameti için çalışmış; yürekli insanların, Türkiye’ye ve Kıbrıs’ın milli davasına inananların partisi olmuştur.

Siyasal yaşamımızın ve ulusal davamızın en güçlü savunucusu UBP; aynı inanç ve kararlılıkla kuruluşunun 47’nci yılında da egemenliğimiz, bağımsızlık ve hürriyetimiz için büyük bir azimle yoluna devam ediyor.

Milletvekili, bakan ve başbakan olarak görev yaptığım, adayı olarak Cumhurbaşkanı seçildiğim UBP’ye en içten duygularımla daha nice yıl dönümleri dilerken, her daim kalbimin en müstesna yerinde olacağının altını çizmek istiyorum.

47’nci kuruluş yıl dönümünde UBP’ye hizmet eden ve bugün aramızda olmayanlara Yüce Allah’tan rahmet dilerken, UBP’yi bugünlere taşıyan herkese en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.”