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Tatar: "Uçaklar Türkiye'den uçuyorsa Moskova'dan da uçsunlar"

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"Bu önemli, zira burada çok sayıda Rus yaşıyor, şu anda 25-30 bin Rus var, onları çok seviyoruz, çocukları okullarımıza gidiyor, toplumun bir parçası oluyorlar. "
Tatar: "Uçaklar Türkiye'den uçuyorsa Moskova'dan da uçsunlar"

KKTC'de çok sayıda Rus vatandaşının yaşadığını ve bundan dolayı direkt uçuşların önem taşıdığını belirten Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu husustaki müzakereleri engellediğini iddia etti.

Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Sputnik'e yaptığı açıklamada, şu anda Türkiye'nin birçok kentinde Ercan Havalimanı'na direkt seferler düzenlendiğini söyledi.

Tatar, "Moskova'dan da uçaklar gelsin, neden olmasın ki? Chicago Konvansiyonu'na göre tanınmayan ülkelerin havalimanlarına iniş yasak ama uçaklar Türkiye'den uçuyorsa Moskova'dan da uçsunlar. Bu önemli, zira burada çok sayıda Rus yaşıyor, şu anda 25-30 bin Rus var, onları çok seviyoruz, çocukları okullarımıza gidiyor, toplumun bir parçası oluyorlar. Moskova ile Kuzey Kıbrıs arasında uçakla seyahat etmek isteyen Ruslar, önce İstanbul veya Antalya'ya uçup, oradan aktarma yapıyorlar" dedi.

Yakın gelecekte Ercan Havalimanı ile Rusya'nın çeşitli havalimanları arasında direkt uçuşların engellediğini öne sürdü.

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