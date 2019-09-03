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Tatar: “Ülke futboluna ve spora hizmet etme anlayışı içinde çalışıyoruz”

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Başbakanlığın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 2019-2020 sezonu için yaptığı devlet katkısı ile 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları KTFF Süperlig ve 1. Lig isim sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.
Tatar: “Ülke futboluna ve spora hizmet etme anlayışı içinde çalışıyoruz”

Eziç Restoran’da düzenlenen imza törenine Başbakan Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ligin isim sponsoru olan Kıbrıs Türk Petrollerinden Yönetim Kurulu Başkanı Mete Boyacı katıldı. 

TATAR

Başbakan Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada ülke futboluna ve spora hizmet etme anlayışı içinde çalıştıklarını dile getirdi. 

Hükümetin futbola ve spora katkı yapma konusuna önem verdiğini anlatan Tatar, yapılan yardımın spora ve ülke gençliğine hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Türk halkı için futbolun her zaman önemli olduğunu anlatan Tatar, yapılan yatırımlarla yeni yeteneklerin ülkeye kazandırılması temennisinde bulundu.

Tüm futbolseverlere, futbola emek verenlere ve sponsorlara teşekkür eden Tatar, bol seyircili bir sezon diledi. 

SERTOĞLU

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun süren çalışmaların ardından geçen hafta Başbakanlık’tan devlet katkısı hakkında sevindirici haberler aldıklarını dile getirdi. 

Bugün ilgili katkının imza töreni için bir araya gelindiğini söyleyen Sertoğlu bu yıl ihaleye katılmamaya karar vermelerine rağmen kendi ricası üzerine sponsorluğa devam etmeye karar veren Kıbrıs Türk Petrolleri’yle de bugün sponsorluk anlaşması imzalanacağını kaydederek şirket yetkililerine teşekkür etti. 

Etkinlikte, üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışılan telefon uygulamasının tanıtımı da yapıldı. Sertoğlu Google Play ya da Apple Store üzerinden “KTFF” adıyla bulunabilecek uygulama sayesinde federasyonun internet sitesinde bulunan bilgiler yanında canlı skorların da görülebileceğini kaydetti. 

BOYACI

K-Pet Yönetim Kurulu Başkanı Mete Boyacı da etkinlikte yaptığı konuşmada, kendilerine bunca yıldır güzel bir organizasyonun parçası olma şansı verildiği için teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından anlaşmalar imzalandı.

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