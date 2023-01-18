Tatar: Ülke sporu gün geçtikçe gelişiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, spor ve gençliğin önemini vurgulayarak Kıbrıs Türklerine yapılan kısıtlamalara rağmen gençlerin ve sporcuların girişimleriyle çeşitli spor etkinliklerinde yer almaya devam ettiğini dile getirdi.

Ülke sporunun gün geçtikçe geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençliğin başarılarının ülkenin başarısı olduğunu ifade etti.