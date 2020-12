Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahip olduğunu vurguladı.

Mesajında, Kıbrıslı Türklerin insan hakları kavramının önemini yakın tarihin çarpıcı acıları nedeniyle iyi bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bilinmesini isterim ki; ülkemizde yaşayan her birey, vatandaşımız olsun ya da olmasın, devletimizin güçlü bir kararlılıkla savunduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“HALKIMIZIN BİRÇOK TEMEL HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR”

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın yaşadığı en yıkıcı savaş olan 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, küresel olarak savaşların yıkıcı etkisini anlayan insanlık, Birleşmiş Milletler aracılığı ile 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni ilan etmiştir. Bir Dünya Savaşı, insanlığın, dünyayı tek başına yönetme hırsı ile 20. yüzyılın ortasında bile, nasıl barbarlaşabileceğini göstermiştir. Bu anlamda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almaları konusunda bir arada düşünmelerinin sonucudur.

Aynı beyanname, 1962 yılında “İnsan Haklarını Korumaya dair Avrupa Sözleşmesi (Tasdik) Yasası” adı ile o yıllarda ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Muavini merhum Dr. Fazıl Küçük tarafından Resmi Gazete’de yayınlatılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Ne yazık ki, o günlerde ortağı olduğumuz Cumhuriyet’in Rum temsilcileri sayesinde, 2. Dünya Savaşı’nın nedenleri gibi “tek başına yönetme hırsı” sonucunda halkımız, 11 yıl boyunca “İnsan Hakları” ihlalleri yaşamış, gettolarda hapsedilmiş ve birçok temel hakları gasp edilmiştir.”

“KKTC, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’Nİ İÇ HUKUK OLARAK KABUL ETMİŞTİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin de iç hukuk olarak kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin insan hakları konusunda uluslararası alanda en temel belge olduğunu vurgulayan Tatar, bu bildirgenin ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin her bireyin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurguladığını belirtti.

“Bu haklar ülkemizin de temel aldığı haklardır” diyen Tatar, dünyada insan hakları kavramının daha da önem kazanmasının, bu haklara duyulan ihtiyacın artması ile ilgili olduğuna dikkati çekti.

İnsan haklarının, bir ulusun, bir ideolojinin ya da kendi düşüncesini empoze etmeye çalışan bir grubun tek başına sahip olduğu bir hak değil, dünyada yaşayan her bireyin eşit ve adil ölçüde sahip olduğu en temel hak olduğunu vurgulayan Tatar’ın açıklaması şöyle devam etti:

“KIBRISLI TÜRKLER DE, İNSAN HAKLARI’NIN TÜM İLKELERİNİ HAK ETMEKTEDİR”

“Yılda bir kez, 10 Aralık tarihinin bu konuya farkındalığı daha da artırmak için kullanılması elbette yeterli değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak devletin, her yetki kullanımında, bu yetkiyi kullanacak idarecilerine seslenmek isterim: Elimizdeki yetkiler, halkın bizlere emanet ettiği yetkilerdir. Bu nedenle devlet idaresi, halkımızın tüm haklarını düşünerek karar almayı temel edinmelidir.

Bilinmesini isterim ki; ülkemizde yaşayan her birey, vatandaşımız olsun ya da olmasın, devletimizin güçlü bir kararlılıkla savunduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir. Aynı şekilde bugün, haksız kararlarla Kıbrıslı Türklerin izole edilmesine sebep olan Birleşmiş Milletlerin de, halkımızın temel haklarını bir kez daha düşünmeleri gerektiğini belirtirim. Unutmamalıdırlar ki, dünyadaki tüm insanlar gibi, Kıbrıslı Türkler de, İnsan Hakları’nın tüm ilkelerini hak etmektedirler.

Bugünü vesile bilip, İnsan Hakları ile ilgili mücadeleyi her zaman sürdürüleceğimizi vurgularken, tüm dünyada, bu alanda mücadele veren herkesi saygı ile selamlarım.”