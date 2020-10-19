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Tatar:'' Ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağım''

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 Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar bugün "Cumhurbaşkanlığına seçildiğine dair" tutanağı (mazbata) aldı. 
Tatar:'' Ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağım''

 Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar bugün "Cumhurbaşkanlığına seçildiğine dair" tutanağı (mazbata) aldı. 

Mahkemeler bahçesinde, Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenle mazbatasını alan Tatar, sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Meclis'te ant içerik göreve başlayacak. 

Tatar'a mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik verdi. 

ŞEFİK: “İKİ GÖREV ARASINDA TERCİHİNİ BİLDİRECEK”

Şefik, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle ertelenen seçimin iki turda tamamlandığını ve Tatar'ın 67 bin 322 oyla seçimi kazandığını söyledi. 

Şefik, Tatar'ı tebrik ederek, seçimlerde 3 binden fazla çalışan olduğunu kaydetti ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. 

Bundan sonra izlenecek süreci de açıklayan Şefik, bugün Tatar'a tutanak verileceğini, yürüttüğü iki görev arasında (milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı) tercih yapacağını ve tercihini 3 gün içinde bildireceğini, itiraz sürecinin de Çarşamba saat 17.00'ye kadar süreceğini kaydetti. 

Şefik, itiraz yapılmazsa sürecin tamamlanacağını, yapılırsa bunun da değerlendirileceğini ifade etti.

Sonuç Resmi Gazete’de yayınlandığı zaman sürecin kendileri açısından biteceğini ifade eden Şefik, bunun ardından Tatar'ın ant içerek yeni göreve başlayacağını söyledi ve "Seçim neticelerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Sayın Tatar'a yeni görevinde sonsuz başarılar diler kendisini kutlarım" dedi.  

TATAR'DAN YSK'YA TEŞEKKÜR

Ersin Tatar da, YSK'ya seçim için yaptığı özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu. 

Pandemiye rağmen ülkede demokrasinin nasıl çalıştığını, yönetildiğini ve gerçek iradenin gösterildiğini ifade eden Tatar, "Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim, önemli olan Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC devleti ve halkın mutluluğu ve esenliği için çalışmalar yürütmektir" dedi. 

Bunu en iyi şekilde yapacağını vurgulayan Tatar, "Kıbrıs'ta demokrasi vardır, Kıbrıs Türk halkı, haklı olduğu davasında bir kez daha seslenişte bulunmaktadır. Halkın verdiği bu görevi en iyi şekilde yürüteceğim, ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağım" diye konuştu. 

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