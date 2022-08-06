Tatar: Ülkemizi en iyi noktalara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu oluşumunun, KKTC’yi bilim ve sanat alanlarında dünya ile buluşturacak önemli projelere imza atmaya devam ettiğini söyledi ve YDÜ yetkililerine teşekkür etrti.

Tatar, son dönemlerde tüm dünyada yaşanan sağlık, politik ve ekonomik alandaki olumsuzluklara rağmen ülkelerini en iyi noktalara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, kültürel ve tarihsel olarak, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in eserlerini, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin desteği ile ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sergide emeği geçen herkesi kutladı.

Kazak sanatçı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, ipek üzerine tükenmez kalem tekniği ile hazırladığı 45 eserinin yer aldığı sergi, 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.