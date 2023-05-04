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Tatar: Ülkemizin daha başarılı noktalara taşınması için dil eğitimi önemlidir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) yer alan Yabancı Dil Şenliği’ne katılarak yaptığı konuşmada, dil bilmenin önemine işaret etti ve iletişim konusunda dil öğrenmenin gerekliliğine değindi.
Tatar: Ülkemizin daha başarılı noktalara taşınması için dil eğitimi önemlidir

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler için ortak bir dile ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dilinin iyi öğrenilmesinin önemli olmasının yanı sıra dünyada artık en az iki dil bilmenin gerekli olduğunu söyledi. 

Daha geniş düşünebilen bireyler olmak için yabancı dil öğrenmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz dilinin en iyi bir şekilde öğrenilmesinin yanında İngilizce dışında farklı dillere de hakim olabilmenin önemli olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar öğrencilere İngilizce olarak da yaptığı konuşmasında, imkânları değerlendirerek çalışmaları ve gelecekte başarılı olabilmek için İngiliz dilini iyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Tatar, LTL’nin köklü bir geçmişe sahip prestijli bir okul olduğunu belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Gelecek sizindir. KKTC’nin daha başarılı noktalara taşınması için gençlerin dil eğitimi önemlidir. Hepinize en iyi dileklerimi iletir, bu sabah bu etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumu belirtirim. Bu güzel etkinliğe katkı koyan herkesi kutlarım.” dedi.

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