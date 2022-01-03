Ekonomist Necdet Ergün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/projesi hakkında sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten ve yapılan sunumdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ülkemizin kalkınması adına büyük bir adım olacak olan sıfır atık projesi ile KKTC, çevre açısından daha yaşanır bir yer olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Basalia Bio-Döngü Teknolojisi ismini taşıyan ve KKTC’yi yeşil ve döngüsel butik bir ekonomik ülke haline dönüştürme amacıyla hayata geçirilmek istenen bu projenin, KKTC’nin büyük bir değer kazanmasını sağlayacağını söyledi.

Ülkenin tüm atık sorunlarını çözerken ekonomik bir katkı sağlayacak olan projenin, temiz, organik ve çevreci bir ülke hedefi taşıdığına da dikkat çeken Tatar, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kabulde GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu da yer aldı.